Local Bowling Results

There is an opening for a three-man/woman team on Monday nights in the Team vs. Field league. It’s a short league, lasting only 17 weeks. If you are interested, contact Boulder Bowl.

Team vs. Field

Diana Cavins: 214; Dan Tanksley: 225, 215; Victoria Nicolson: 204, 202: Ed Bible: 203, 202; Sam Nicolson: 254, 223, 254, 230/961; Ryan McQuillan: 200.

Tuesday Trios

Darlene Cheney: 180; Bev Langmaid: 190; Kim Macchietto: 173; Diana Cavins: 241, 183, 171, 180; Anne McCutcheon: 181; Ana Hills: 191.

Funtyme

Dan Tanksley: 245; Joe Merrill: 226, 207, 203/636; Rick Renberg: 223; Gary Harries: 209; Mike Ludwig: 224, 200; Gary Krason: 200.

Wednesday Seniors

Lonnie Cavins: 200; Rube Edwards: 230, 214/632; Ray Haymes: 226, 201; Diane Brumberg: 203; Linda Barber: 210, 204.

No Tap

Kevin Kesler: 249, 234, 245; Dan Dombrowski: 209, 278, 245, 235; Fin Pete: 205; Gary Krason: 220, 267, 256, 220; Dana Mead: 204, 219, 261; Rick Renberg: 213, 203, 230, 207, 204; Troy Hamilton: 225, 219, 226; Kim Macchietto: 205; Al Macchietto: 200, 202; Jerry Sparks: 264, 215; Rex Ralston: 221; Dan Jensen: 222; Danny Sanchez: 224, 200, 300.

Original Earlybirds

Patsy Smith: 186; Sue Norris: 177, 176; Bev Coleman: 179; Dorothy Albright: 177, 181.

Men’s Commercial

Andrew Kennedy: 205; Keith Dallura: 245, 253/689 and 206; Lyle Jensen: 205, 213, 205; Bob Scott: 202; Mark Gomez: 232; Paul Renteria: 227, 200, 269, 203/672; Steve Osborne: 214, 231/628; Joe Merrill: 207, 218, 225/650; Bill Montana: 212, 203; Oly Olson: 203; Bill Cunningham: 206; Boo Nelson: 214, 236, 232/666; Chuck Pierce: 200, 223; Steve Lindsey: 267, 208/668 and 237, 231/664; Tom Basinger: 214, 201; Michael Boreham: 232, 216; Ed Bible: 225; Dan Dombrowski: 234; Glenn Cauda: 200; Dan Tanksley: 203, 215, 213/631; Jim Coleman: 202; Rick Sixberry: 217.

Hi Lo Scratch

Keith Dallura: 201, 210; Tom Cavey: 211, 202, 202; Jim Coleman: 214, 224/630 and 204, 211/600; Ed Bible: 204.

Almost Live

Bryan Paletta: 214, 225/629; Jim Coleman: 208; Mike Madrid: 212; Keith Dallura: 223; Dan Tanksley: 207; Rob Bair: 226; Donna Trolinger: 201.